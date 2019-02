Vijfentwintig jaar na hun doorbraak met de wereldhit ‘Love Me For A Reason’, neemt de Ierse boysband Boyzone officieel afscheid van het publiek. Daar kijken ze nu al naar uit, zo blijkt uit een korte video die ze opnamen om de Belgische fans warm te maken voor hun concert.

‘I Love the 90’s’ vindt plaats op 13 april in de Ethias Arena. Naast headliner Boyzone maken ook Vengaboys, DJ Sash, 2Fabiola en Faithless-frontman Maxi Jazz hun opwachting in Hasselt.

Tickets en info: www.ilovethe90s.be