Ingrid Lieten nieuwe directeur van Verso

Brussel - Ingrid Lieten, voormalig Vlaams minister en ex-directeur-generaal van De Lijn, is vanaf 11 maart de nieuwe directeur van Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit. Dat heeft de raad van bestuur van Verso woensdag beslist, meldt de organisatie in een mededeling.

Lieten leidde De Lijn van 2002 tot 2009 en stapte daarna in de politiek voor sp.a. Ze werd viceminister-president belast met Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Toen sp.a na de verkiezingen in 2014 in de oppositie belandde, werd ze Vlaams Parlementslid en stuurde haar partij haar als deelstaatsenator naar de Senaat.

In 2016 stapte ze uit de politiek om directeur te worden bij de vzw LifeTechValley, bekend onder de merknaam Happy Aging, die tot doel heeft innovatie en tewerkstelling in de ouderenzorg te versnellen. Die verliet ze om in november 2017 CEO te worden van Actief Interim in België, een functie die ze minder dan een jaar zou uitoefenen.

Nu gaat ze dus aan de slag bij Verso. De organisatie verenigt vijftien federaties uit de social profit. Ze vertegenwoordigt de sector onder andere voor de Vlaamse Intersectorale Akkoorden en op de werkgeversbanken van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Verso zetelt ook in de raad van bestuur van de VDAB.

Voorzitter Tim Vannieuwenhuyse kijkt er naar eigen zeggen alvast naar uit om samen te werken met Lieten. “Ik geloof dat de dynamiek van onze sectoren in combinatie met de visie en competenties van Ingrid Lieten tot een sterke krachtenbundeling zal leiden”, luidt het. Volgens Lieten zijn haar grootste uitdagingen “een kwalitatieve en effectieve dienstverlening blijven aanbieden met de focus op de gebruiker, maar ook de juiste medewerkers blijven aantrekken en motiveren”.