Fabio Jakobsen opent Ronde van Algarve met de negende zege voor Deceuninck - Quick Step

Fabio Jakobsen heeft de eerste etappe in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De etappe tussen Portimao en Lagos eindigde zoals verwacht op een massaspurt. Daarin stond geen maat op de jonge Nederlander, ideaal gemend door Lampaert en co. De ereplaatsen waren voor Démare, Ackerman en onze landgenoot Jasper De Buyst.

De langste etappe in de Ronde van de Algarve startte onder een stralende zon. De twaalf World Tourteams controleerden de langste etappe (199 kilometer) van deze Portugese rittenwedstrijd in functie van hun snelle mannen met onder meer Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) en Arnaud Démare. Van Belgische zijde was het uitkijken naar het Europese debuut van Jasper Philipsen (Team UAE), de eerste Belgische winnaar van het seizoen met ritwinst in de Tour Down Under. Ook Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) mochten eventueel hun kans gaan.

Het plannetje van Stuyven viel in het water toen hij op zeven kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte. De chaos in het peloton was compleet, hooguit veertig renners mochten spurten voor de zege. Daar niet bij: Dylan Groenewegen. Ook hij werd opgehouden door de val.