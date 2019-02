Zottegem ontvangt tweede etappe Baloise Belgium Tour

Zottegem - Op donderdag 13 juni strijkt de Baloise Belgium Tour neer in Zottegem, zo maakte organisator Golazo Sports woensdag bekend. In de Egmontstede heeft de ontknoping plaats van de tweede etappe van deze Belgische rittenkoers.

Startplaats van die tweede rit wordt Knokke-Heist, daar waar ook de openingsetappe zal finishen. Daags nadien staat in Grimbergen een individuele tijdrit op de agenda. De ontknoping is voorzien in Beringen op zondag 16 juni, de start van die slotetappe wordt gegeven in Tongeren.

“Bedoeling is dat tijdens de rit met start in Knokke-Heist en aankomst in Zottegem op de Broeder Mareslaan enkele legendarische hellingen en kasseizones zoals de Berendries en de Paddestraat niet mogen ontbreken. De aankomst van de tweede etappe is voorzien na twee plaatselijke ronden in Zottegem”, stelt koersdirecteur Rob Discart.

“Zottegem is een stad met een enorme wielerhistoriek. Het uitdagende parcours in de prachtige Vlaamse Ardennen staat garant voor een bijzonder aantrekkelijk koersverloop. De etappe naar Zottegem is dan ook erg belangrijk in de sportieve opbouw van onze wedstrijd. De Vlaamse Ardennen en Zottegem mochten absoluut niet ontbreken in het gevarieerde parcours dat we uitgetekend hebben”, besloot Discart.

Vorig jaar ging de eindzege in de Baloise Belgium Tour voor het tweede jaar op rij naar Jens Keukeleire. Hij haalde het toen van Jelle Vanendert en Dion Smith.