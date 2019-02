Burgemeester Verviers op matje geroepen nadat ze meedeed met betoging tegen lezing van Theo Francken

Burgemeester van Verviers, Muriel Targnion, moet zich verantwoorden bij voogdijminister Velérie De Bue (MR). De burgermoeder, die moet waken over de openbare orde in haar gemeente, betoogde dinsdag mee tegen een lezing van Theo Francken (N-VA). Targnion wordt nu op het matje geroepen voor haar “ambigue rol”. Dat meldt De Standaard.

De lezing van Francken moest in eerste instantie plaatsvinden in Barchon, maar werd verschillende keren verplaatst. Ze zou uiteindelijk dinsdagavond plaatsvinden in het gemeentehuis van Verviers. De N-VA’er werd er begroet door zo’n tweehonderd personen die demonstreerden tegen zijn komst. De sfeer werd snel grimmig, waarna de ordediensten traangas gebruikte om de situatie onder controle te houden.

Uiteindelijk maakte Francken rechtsomkeert. De voormalig staatssecretaris diende later een klacht in bij de politie, omdat de betogers zijn auto zouden hebben beschadigd.

Met de groeten van de PS en hun burgemeester-opruier @MurielTargnion pic.twitter.com/XsQan1Xzej — Theo Francken (@FranckenTheo) 19 februari 2019

“Ambigue rol” burgemeester

Onder de demonstranten was ook Muriel Targnion, burgemeester van Verviers. Het is niet vreemd dat zij, als hoofd van de politie en verantwoordelijk voor de openbare orde, aanwezig was. Maar zij leek de orde niet zozeer te handhaven, maar mee te betogen tegen de lezing van Francken.

Voogdijminister Valérie De Bue heeft alle beelden opgevraagd bij diverse nieuwszenders. Haar woordvoerder Sabrina Berhin wijst op de “ambigue rol”: het garanderen van de orde en veiligheid in haar gemeente en haar aanwezigheid op een manifestatie die de orde en veiligheid in het gedrang brengt.

De Bue gaat Targnion om uitleg verzoeken, per brief of via een persoonlijke ontmoeting. De minister gaat ook de nodige informatie opvragen aan de verantwoordelijke politiezone. Het onderzoek moet de komende dagen al worden afgerond. Volgens Berhin zal haar minister de burgemeester officieel tot de orde roepen (rappel à l’ordre), de lichtste disciplinaire sanctie.