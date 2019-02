Herkse burgemeester laat zich hypnotiseren: “Ik dacht echt: seffens lig ik in het ziekenhuis”

Hasselt / Herk-de-Stad / Hoeselt -

Op donderdag 28 februari begint hypnotiseur Patrick Pickart (47) in Hasselt aan een tournee in alle Kinepoliscomplexen van het land. Gisteren gaf hij bij wijze van voorproefje een demonstratie in de eventruimte van Kinepolis. Bert Moyaers, burgemeester van Herk-de-Stad, was bereid om zich te laten hypnotiseren.