Vincent Verschueren mikt op tweede Belgische rallytitel

Brussel - Zaterdag begint met de rally van Haspengouw het BK. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) neemt ook dit seizoen deel aan het volledige kampioenschap. De kampioen van 2017 en vicekampioen van 2018 wil dit jaar opnieuw meedingen naar de titel. Omdat Stéphane Prévot nog herstellende is van een rugblessure opgelopen in de Dakar, leest Robin Maes voorlopig de nota’s voor.

Vincent Verschueren is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in het BK rally. Ook dit jaar neemt de Oost-Vlaming deel aan het BK en bestuurt hij een Skoda Fabia R5 van GoDrive voorzien van startnummer 46, het startnummer van zijn idool in de Moto GP Valentino Rossi.

“Ik verwacht mij aan een leuk en spannend kampioenschap. Morgen gaan we voor het eerst met de wagen testen. Het wordt uitkijken naar de prestaties van de VW Polo’s van Princen en Snijers. Voor hen is het een nieuwe uitdaging maar dat is het ook voor ons. Op dit moment kan ik niet inschatten wat en of er een verschil zal zijn en hoe wij daarop kunnen anticiperen. De VW Polo wordt omschreven als de R5 van de nieuwe generatie. Het valt af te wachten of dat werkelijk het geval zal zijn. Zaterdagmiddag weten we al iets meer.”

“Van mijn Skoda Fabia R5 weet ik dat hij niet alleen snel maar ook betrouwbaar is”, vervolgt Verschueren. “Vooral dat laatste is een troef als je deelneemt aan een kampioenschap. Uiteraard wil ik opnieuw kampioen worden maar makkelijk zal dat niet zijn. De top is breder geworden. Er zijn nogal wat jonge rijders die met een R5 aan de start komen en er is de ervaren Patrick Snijers met wie je altijd rekening moet houden. Patrick zal snel zijn. Of hij meteen al zal kunnen meedoen voor de zege, is nog maar de vraag. Wat ik wel weet is dat hij nog veel mensen zal verrassen. Ook dit jaar wordt het een kampioenschap van zeer hoog niveau. Ik ben fier dat ik aan het BK rally kan deelnemen.”