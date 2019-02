Onderzoek naar misdaadclan Y.: ex-politieman opgepakt en aangehouden

In het onderzoek naar de criminele organisatie rond de familie Y. is een ex-politieman opgepakt en ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

Ivo G. Uit Deurne was jarenlang actief bij de Antwerpse politie en werkte vanuit het kantoor in de Handelstraat in Antwerpen-Noord.

“Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, misbruik van vertrouwen, passieve omkoping en schending van zijn beroepsgeheim”, zo bevestigt het parket.

Eerder werd ook al inspecteur Michael K. opgepakt. Hij werd ondertussen vrijgelaten, maar blijft in verdenking gesteld in het dossier.

Bij de actie van afgelopen dinsdag zijn in totaal 8 mensen opgepakt. Daarvan zijn er 6 voorgeleid bij de onderzoeksrechter en uiteindelijk zijn er 5 mensen aangehouden. Drie van hen verschijnen vrijdag voor de raadkamer, twee die vandaag nog zijn aangehouden zullen maandagnamiddag voor de raadkamer verschijnen.