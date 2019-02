Jeroen Meus gaat diep voor 'Twee Tot De Zesde Macht': “Ik vroeg me af: welke zot ben jij om jezelf dit aan te doen?"

Hij heeft zijn gezinsleven op non-actief gezet, is beginnen sporten, is zelfs naar de kinesist gegaan om zijn houding te corrigeren. En dat terwijl Würst failliet ging en zijn broer Wim kanker kreeg. Jeroen Meus (40) is héél diep gegaan voor zijn nieuwe quiz, ‘Twee Tot De Zesde Macht’. “Deze quiz heeft me geholpen met mijn verdriet”.