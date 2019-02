Tom Waes gaat 'Undercover': “De eerste dagen zag je ze denken: ‘Hier zie, nu wil de Waes ook nog gaan acteren’”

Normaal is Tom Waes (50) voor geen kleintje vervaard, maar nu zit hij toch een klein beetje nerveus te wippen in zijn stoel. Ligt voor alle duidelijkheid niet aan ons. De man van anderhalf miljoen kijkers staat immers voor zijn grootste uitdaging tot nu: de hoofdrol in de zondagavondfictie ‘Undercover’ op Eén. “Dus vraag ik me wel af of kijkers die rol los kunnen zien van mezelf”, klinkt het bij Waes. “Maar mijn dochter, die vaak een heel goeie graadmeter is, stelde me al gerust: ‘Na vijf minuten ben je vergeten dat jij het bent, papa’.”