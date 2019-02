Prachtige beelden in de eerste aflevering van het Eén-programma Bargoens op maandag. Daarin volgt Eric Goens de revalidatie van Belgisch wielrenner Stig Broeckx. Hij moet weer leren lopen, praten,... na een heftig ongeval in de koers, maar zijn mama heeft altijd in hem geloofd. “En toen de dokter zei dat Stig even naar huis mocht komen op Kerstmis, was dat het mooiste geschenk dat ik ooit heb gehad”, klonk het.