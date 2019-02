Acteur uit ‘De collega’s’ op 90-jarige leeftijd overleden

Acteur Bob Van Der Veken is maandag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Antwerpse televisiezender ATV. Van Der Veken werd vooral bekend met zijn rol van directeur Paul Tienpondt in ‘De collega’s’.

Foto: VRT

Bob Van Der Veken werd vooral bekend als directeur Paul Tienpondt in de eerste twee seizoenen van ‘De collega’s’, een legendarische Vlaamse komische reeks die van 1978 tot 1981 werd uitgezonden op de toenmalige BRT.

Naast zijn rol in ‘De collega’s’ speelde Van Der Veken mee in de films ‘De witte van Sichem’ en ‘De kollega’s maken de brug’. De acteur speelde ook gastrollen in heel wat Vlaamse reeksen, zoals ‘Wittekerke’, ‘2 straten verder’, ‘Spoed’ en ‘Het Eiland’.

Van Der Veken stond ook regelmatig op het podium van het theater. Op 23 december 2006 stond hij voor de laatste keer op de planken, in het stuk ‘The red star line’ van theater Zeemanshuis. Op zijn 78e en na zestig jaar theater nam hij afscheid van het podium.

Van Der Veken overleed maandag in Kalmthout. Hij was getrouwd met actrice Mariette Van Arkkels (87).