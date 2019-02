Meteen prijs voor Tim Wellens op steile slotklim in Ruta del Sol: “Kende finale goed na mijn ritzege van vorig jaar”

Tim Wellens (Lotto-Soudal) heeft de eerste etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Onze landgenoot was de sterkste op de pittige slotklim in Alcalá de los Gazules, waar hij ook vorig jaar al de etappe won. Toen werd hij ook eindwinnaar van de Spaanse rittenkoers. Het Astana-duo Jakob Fuglsang en Ion Izaguirre werd tweede en derde.

“Uiteraard kende ik deze finale goed na mijn ritzege van vorig jaar”, reageerde Wellens. “Met de wind was het moeilijk om positie te houden maar het team leverde fantastisch werd waardoor ik op de eerste rij aan de slotklim kon beginnen.” Wellens reed een attente laatste kilometer. “Ik volgde wat renners die versnelden om daarna zelf mijn ultieme aanval te plaatsen op driehonderd meter van de finish. Niemand geraakte er nog over.”

Wellens wil zijn eindzege van vorig jaar overdoen. “Maar er komen nog twee bepalende ritten: de rit met aankomst in Granada en de individuele tijdrit. Het team kwam voor ritwinst. Dat doel hebben we bij deze al bereikt.” Dit seizoen is het de tweede ritzege voor Wellens, die eerder al een etappe meepikte in de Challenge Mallorca. De Limburger lijkt klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad over tien dagen.

Top tien rituitslag

1 WELLENS Tim (Lotto Soudal)

2 FUGLSANG Jakob (Astana Pro Team) +5”

3 IZAGIRRE Ion (Astana Pro Team)

4 HAIG Jack (Mitchelton-Scott)

5 KRUIJSWIJK Steven (Team Jumbo-Visma) +9”

6 BILBAO Pello (Astana Pro Team)

7 CANOLA Marco (Nippo Vini Fantini Faizanè)

8 VLASOV Aleksandr (Gazprom-RusVelo)

9 TOLHOEK Antwan (Team Jumbo-Visma)

10 MARTIN Guillaume (Wanty - Groupe Gobert)