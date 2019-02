Vuelta 2020 start met tijdrit van 23 kilometer in Utrecht, ook etappe vlak bij Belgische grens

Dat de Ronde van Spanje in 2020 start in de Nederlandse stad Utrecht was al langer bekend, maar woensdag heeft de organisatie van de Vuelta ook het parcours van de eerste drie etappes bekendgemaakt. De openingstijdrit in Utrecht wordt er eentje van maar liefst 23,7 kilometer. Gevolgd door een vlakke etappe van 183 kilometer van S-Hertogenbosch opnieuw naar Utrecht. De laatste etappe van het Nederlandse drieluik komt vlak bij de Belgische grens en heeft start en finish in Breda.

Etapa 1 | Stage 1 #LaVuelta20



Utrecht > Utrecht

CRE | TTT

23,7 km



Recorrido técnico, especialmente en su primer tramo.

Technical route, especially in its first section. pic.twitter.com/cHP6NwRav8 — La Vuelta (@lavuelta) 20 februari 2019

Etapa 2 | Stage 2 #LaVuelta20



‘S-Hertogenbosch > Utrecht

Llana | Flat

183 km



En Grebbeberg el pelotón sumará sus primeros puntos de la montaña.

In Grebbeberg are the first points of the mountain. pic.twitter.com/oKednfLtDv — La Vuelta (@lavuelta) 20 februari 2019