Everzwijn dat fietser aanviel, werd door parkwachters opgejaagd: “Bestrijding gebeurt al vijf jaar, nog nooit liep iets fout”

Het everzwijn dat dinsdagnamiddag een fietser op het fietspad in Bokrijk aanviel, werd opgespoord door de parkwachters van het domein omdat het even daarvoor door een kogel was geraakt. Dat werd woensdag door de gedeputeerde bevestigd. “Precies omdat veiligheid hier primeert zijn we gestart met het gecontroleerd bestrijden van de everzwijnen. Nooit ging er iets fout. Tot gisteren.” De fietser stelt het intussen beter. “Ik heb nog veel pijn”, zegt Kris Deflem uit Oudsbergen. Hij hoopt wel zeer snel het Jessaziekenhuis in Hasselt te verlaten en thuis te revalideren.