Een goede repliek is goud waard om mensen te overtuigen én stemmen te winnen. Alle partijen proberen hun kandidaten daarom zoveel mogelijk argumenten aan te reiken. Een SP.A-brochure zegt open en bloot hoe de discussie met een ‘zatte nonkel’ of een ‘maatpak-type’ moet worden aangepakt.

De kans is groot dat u de komende maanden een ‘vuurtip’ van de SP.A voorgeschoteld krijgt, op de markt, aan uw voordeur of tijdens een televisiedebat. ‘Een vuurtip is een betoog dat recht naar het hart ...