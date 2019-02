Een meisje uit India is haar allereerste autootje gaan kopen met haar ouders. Of dat was toch de bedoeling. Toen ze in de showroom stond en even mocht plaatsnemen in de wagen, liep het mis. Ze startte de auto waardoor het voertuig begon te rijden. Het meisje wist niet wat ze moest doen en ramde bijgevolg het winkelraam én twee geparkeerde auto’s die buiten stonden. Volgens de politie vielen er geen gewonden, maar is er wel schade opgemeten van meer dan 6.000 euro.