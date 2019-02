Heusden-Zolder -

In de Sint-Quirinusstraat in Heusden-Zolder is deze voormiddag een waterlek ontstaan. De hoofdleiding richting Zolder Circuit was er gebarsten. Verschillende medewerkers van de watermaatschappij De Watergroep zijn ter plaatse om de herstellingen uit te voeren. De inwoners van die buurt hebben tot half twee deze namiddag zonder water gezeten.