Italiaanse Carolina Kostner haakt geblesseerd af voor WK kunstschaatsen

Oud-wereldkampioene Carolina Kostner kan door blessureleed niet deelnemen aan het WK kunstschaatsen van volgende maand in Japan. De 32-jarige Italiaanse is nog onvoldoende hersteld van een voetbreuk en sukkelt ook met de heup.

Kostner liep de voetbreuk in december op bij een ongeluk thuis. Ze hernam geleidelijk de trainingen maar voor de wereldtitelstrijd in Saitama (18-24 maart) raakt ze niet fit. De Italiaanse richt zich nu op het WK voor ploegen. Dat wordt van 11 tot 14 april in het Japanse Fukuoka gehouden.

“Ik had nooit verwacht dat het seizoen zo zou verlopen”, zegt Kostner woensdag. “Die voetbreuk heeft mij in het begin heel veel hartzeer bezorgd.”

Kostner werd in 2012 wereldkampioene. Ze is ook goed voor twee zilveren en drie bronzen WK-medailles, vijf Europese titels en olympisch brons in 2014 in Sotsji. Op de Spelen van vorig jaar in Pyeongchang werd Kostner vijfde. (belga)