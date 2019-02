Levensgroot fresco sierde 1800 jaar geleden villa van Romeinse veldheer, nu hangt het op exact dezelfde plaats in Gallo-Romeins museum

Tongeren -

De naakte wijngod Bacchus schrijlings gezeten op een luipaard dat hem in de ogen kijkt. Dit levensgroot fresco siert opnieuw de wanden van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. 1800 jaar geleden hing het op dezelfde plek op de binnenkoer van een Romeinse villa die mogelijk bewoond werd door de illustere veldheer en politicus T. Aurelius Flavinus. Alles wijst erop dat hij in de 3de eeuw een beroepsvereniging voor wijnmakers sponsorde.