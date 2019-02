Khloé Kardashian zet basketballer op straat na nieuw bedrog: minnares van Tristan Thompson is geen onbekende

Wat vorige week al de ronde deed, lijkt nu ook bevestigd: Khloé Kardashian (34) heeft een punt gezet achter haar relatie met Tristan Thompson (27). De NBA-speler van de Cleveland Cavaliers zou haar opnieuw bedrogen hebben, deze keer met de beste vriendin van halfzus Kylie Jenner.

Khloé Kardashian was zo’n drie jaar samen met Thompson. De basketter ging eerder al een paar keer de mist in, maar de Amerikaanse zou hem telkens vergeven hebben vanwege hun dochtertje True. Maar nu er opnieuw bedrog in het spel is, heeft de realityster definitief een punt achter hun relatie gezet. Dat meldt TMZ woensdag.

“Er is ons verteld dat Tristan naar Los Angeles vloog om op donderdag Valentijn te vieren met Khloé. Zaterdag was er echter een feestje, waar hij nogal intiem was met Kylie’s beste vriendin Jordyn Woods”, klinkt het bij TMZ. “Volgens getuigen konden Tristan en Jordyn niet van elkaar afblijven en stonden ze te kussen.”

“Toen Khloé dat hoorde, zou ze het meteen uitgemaakt hebben met Tristan. Ze zou er genoeg van gehad hebben. Er werd ons verteld dat er weinig kans is dat het nog goedkomt. Khloé en Tristan, dat is definitief voorbij...”

Nog volgens TMZ staat de relatie tussen Kylie Jenner en haar beste vriendin Jordyn nu zwaar onder druk. Jenner is de tante van baby True en weet niet of ze haar vriendschap wil redden ten koste van haar band met Khloé Kardashian en diens familie. “De breuk was veel minder pijnlijk geweest als het, zoals de vorige keren, om een random chick ging”, aldus de Amerikaanse gossipsite.