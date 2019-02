Wie is Virginie Viard , de vrouw die Karl Lagerfeld opvolgt bij Chanel?

Geen Hedi Slimane of andere wereldbekende ontwerper: Virginie Viard, tot voor kort studio director binnen het team van Karl Lagerfeld, zal de rol van creatief directeur op zich nemen. Maar wie is deze Française die al dertig jaar lang deel uitmaakt van het Franse modehuis Chanel?

Viard mag dan wel een hekel hebben aan de schijnwerpers, toch is ze geen volslagen onbekende binnen de mode-industrie. Al meer dan dertig jaar werkt de Francaise uit Lyon zij aan zijn met Lagerfeld, hetzij als studio director waarbij ze vooral de visie van de meester moest vertalen voor de naaisters en patronenmakers. Sinds de jaren tachtig vormt ze een onmisbare schakel in een lange ketting die elke keer weer uitmondt in een nieuwe collectie en modeshow: het is niet voor niets dat Lagerfeld haar beschouwde als zijn rechterhand. “En mijn linkerhand”, zei de Duitse ontwerper ooit in een interview met de krant ‘The Telegraph’. “Onze relatie is essentieel voor het voorbestaan van Chanel en ze wordt zelfs nog aangevuld met een diepe vriendschap en genegenheid voor elkaar.”

LEES OOK.Vijf iconische ontwerpen die Lagerfeld opnieuw tot leven bracht

Viard op de catwalk met Karel Lagerfeld en zijn petekindje Hudson Kroenig Foto: AFP

En die genegenheid was wederzijds. Viard, die in 1987 als stagiaire haar eerste stappen zette in het atelier van Chanel, heeft altijd lof over voor haar leermeester. “Karl is zeer veelzijdig. We praten elke dag met elkaar. Soms is dat een discussie over het nieuwe seizoen maar het gaat verder dan dat: we praten ook over de vrouw van vandaag en over het leven in het algemeen. Ook stuurt hij mij, via de smartphone, regelmatig sketches door. Het zijn eigenlijk gedachtenflarten maar die kunnen al snel leiden tot een nieuw idee. Het is een eer om te mogen samenwerken met iemand die zo creatief is en tegelijk zoveel kan.”

REACTIES. ‘Lagerfeld maakte van Parijs dé modestad’

Om de gedachtenflarten van de smartphone naar de catwalk te brengen, rekende Lagerfeld op Viard en haar organisatietalent. “Ik probeer te anticiperen op wat hij mooi zou vinden”, zei Viard in Elle. “Ik maak alles klaar voor hem en onderhoud de contacten met de leveranciers. Ik coördineer de verschillende afdelingen maar ik voel me geen regisseur. In onze studio kan je de hiërarchie niet voelen omdat alles naadloos in elkaar overgaat. Conflicten kennen we niet.”

Foto: AFP

Nu haar leermeester overleden is, zullen er geen sketches meer verstuurd worden. Nu moet Viard zelf aan de bak als ontwerpster, al hebben kenners uit de modewereld er vertrouwen in dat de koers niet al te veel zal wijzigen. De stijl en bijhorende shows zullen misschien wat minder uitbundig zijn maar ze begrijpt als geen ander het DNA van Chanel. “Ze werkte meer dan dertig jaar nauw samen met Lagerfeld”, zegt CEO van Chanel Alain Wertheimer. “We vertrouwen haar met onze toekomstige collecties en door hun nauwe band weten we zeker dat de ziel van zowel Karl Lagerfeld als Coco Chanel verder zullen leven.”

Maar ondanks een vlotte overgang heeft Viard heeft ook enkele werkpunten: zo deed ze er in het verleden alles aan om uit de spotlights te blijven en gaat ze door het leven zonder gebruik te maken van sociale media. Ook was ze in 2018 niet te bespeuren in de lijst van de vijfhonderd meest invloedrijkste namen binnen de mode-industrie. En, wat Karl Lagerfeld misschien wel nog het meest typeerde, ze heeft geen uitgesproken kledingstijl. De vraag is maar of je dat nodig hebt om een succesvolle collectie uit te brengen.

LEES OOK. Modeontwerper Karl Lagerfeld overleden