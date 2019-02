Lore Cuypers en Mubin Basci winnen Belgisch kampioenschap taekwondo

Beringen - Taekwondo Dongji Beringen behaalde afgelopen zondag op het Belgisch kampioenschap in Havré 12 podiumplaatsen.

Het Belgisch kampioenschap taekwondo is zeer succesvol verlopen voor de Beringse taekwondoclub Dongji. De 11-jarige Lore Cuypers wist als jongste deelnemer in haar categorie kadetten C-51kg haar oudere tegenstrevers te verslaan en zich zo tot Belgisch Kampioen te tronen. Ondanks haar jonge leeftijd startte zij als top-favoriet gezien haar ijzersterke palmares. Ook de vijf voorafgaande toernooien, waarvan de meeste met een sterk internationaal deelnemersveld, wist zij winnend af te sluiten.

De 16-jarige Mubin Basci wist beslag te leggen op de nationale titel in de categorie junioren C -68kg. In de finale was hij oppermachtig en moest zijn tegenstander reeds na 10 seconden de handdoek werpen.

Het had niet veel gescheeld of Beringen kende meer Belgische kampioenen. Pieter Wijckmans, die zowel de kwartfinale als de halve finale na 2 zeer spannende wedstrijden wist te winnen, moest in de finale nipt met 3-2 de titel aan zijn Waalse tegenstander laten. Ook Leandra Vrijssen en Nisa Akgun wisten zich te plaatsen voor de finale na goede winstpartijen. Beide Beringse fighters moesten hierin helaas het onderspit delven, maar mochten met zilver huiswaarts keren.

Brons was er voor Lander en Ruben Vaninbrouckx, Melisa Kaya, Tugay Basci, Thomas Boeykens, Matthias Boeykens en Aleyna Bayat, die zo het aantal Beringse podiumplaatsen op 12 wisten te zetten.

Voor de Beringse taekwondo-club betraden ook nog Heavensly Ortiz Romero, Sinan Günes, Kiyana Vrijssen, Chailyn Ortiz Romero, Erol Erdin, Kaan Erdin, Ruben Cuypers, Emre Erbas en Amber Impens het strijdtoneel.