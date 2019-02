Philippe Clement op zijn hoede voor EL-duel tegen Slavia Praag: "We zullen top moeten zijn”

Donderdagavond om 21 uur moeten KRC Genk en Slavia Praag onder mekaar uitmaken wie doorstoot naar de achtste finales van de Europa League. Vóór de heenmatch, die in Praag eindigde op 0-0, schatte Genk-coach Philippe Clement de kansen van beide teams in op fiftyfifty. Dat standpunt herhaalde hij deze namiddag op de persconferentie nogmaals.

“Slavia Praag is een stug blok dat moeilijk open te breken is. De bewijzen zijn er: in een poule met Zenit Sint-Petersburg, Bordeaux en FC Kopenhagen incasseerde het amper drie doelpunten. Met het hele ...