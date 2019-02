In het centrum van Genk is woensdag een nieuw hippe koffiezaak geopend. Het gaat om de vierde vestiging van Sweet Coffee, een concept van de zussen Julie en Nathalie Bronckaers. Je kan er niet alleen hun eigen blend koffie drinken en meenemen voor onderweg maar ook ontbijten, lunchen en brunchen.

Hun eerste zaak startte ze zeven jaar geleden aan de Botermarkt in Hasselt. Amper drie jaar later ging er aan Koning Albertstraat een tweede vestiging in de vorm van een take away open ...