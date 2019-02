Emma Meesseman gaat na sabbatjaar opnieuw WNBA spelen: “Ik heb Amerika gemist, op alle vlakken”

Brussel - Emma Meesseman is deze zomer opnieuw in de WNBA te bewonderen. Na een jaartje afwezigheid zal ze terug het shirt van Washington Mystics dragen.

“Vorig jaar liet ik de WNBA links liggen om mij volledig op de Belgian Cats (en het WK in Tenerife, red) te kunnen focussen. Ik keek ook uit naar een rustperiode na vijf overvolle seizoenen in Frankijk, Rusland en de VS. Maar ik heb Amerika gemist, op alle vlakken: het spel, de ploeg, het land”, zegt Meesseman, die woensdagavond in de Spiroudôme van Charleroi met het Russische Ekaterinburg tegen Castors Braine speelt in de Euroleague.

Na haar vertrek uit Ieper in 2012, met de dubbel op zak, speelde Meesseman voor Villeneuve d’Ascq (2012-2014), Spartak Moskou (2014-begin 2016) en Ekaterinburg. Telkens nam ze er de Mystics in de WNBA bij. Het team haalde vorig jaar de finale en is heel ambitieus.

“De ambitie van elke ploeg is de titel te pakken”, zegt Meesseman. “Dat is bij de Mystics niet anders. Er is een goede basis waarop we kunnen voortbouwen. Alles combineren is lastig maar ik heb het al gedaan. Fysiek en mentaal voel ik me ook sterker dan ooit.”