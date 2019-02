Fiolic valt uit kern tegen Slavia

Opvallend nieuws woensdagmiddag op de UEFA-persconferentie van Philippe Clement met het oog op het Europa Leagueduel met Slavia Praag. De Genkse coach heeft in zijn selectie geen plaats voor Ivan Fiolic, de Kroaat stond nochtans vorige week nog in de basis in de heenmatch in Praag. Ook Seigers, Borges en Screciu vallen af, Berge is geblesseerd. Pozuelo zit wel in de wedstrijdselectie, volgens Clement verdient hij zijn selectie op basis van de vorige twee trainingen. Ook Lucumi is voor het eerst sinds zijn blessure weer van de partij.