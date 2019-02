Agent krijgt 10.379 euro voor gescheurd ligament na weerspannigheid in Riemst

Riemst - Woensdag kreeg een hoofdinspecteur van de lokale politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een schadevergoeding van 10.379 euro toegekend omdat hij slachtoffer werd van zinloos geweld tijdens een interventie. De 28-jarige Nederlandse dader van de feiten werd in 2017 al veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel, en een geldboete van 3.000 euro. De onmiddellijke aanhouding werd toen bevolen.

Op 16 april 2016 werd de politie opgeroepen omdat de Nederlander met een kameraad overlast veroorzaakte in Riemst. De twee vrienden waren ladderzat waardoor ook de arrestatie niet zonder slag of stoot verliep. De hoofdinspecteur probeerde de Nederlander in de combi te zetten waardoor de stoppen bij de man doorsloegen. De twintiger bedreigde de politieman en gaf hem een stamp. Hierdoor verwondde hij de middelvinger van de agent en ook een ligament werd afgescheurd. “Op camerabeelden is bovendien te zien hoe er op de agent gespuwd werd”, aldus de procureur tijdens de behandeling van de zaak op 24 februari 2017. Ondertussen was de agent al meer dan een half jaar arbeidsongeschikt.

10.379 euro

De twintiger werd op 24 maart 2017 veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met de helft uitstel en een geldboete van 3.000 euro. Omdat de Nederlander niet kwam opdagen tijdens de zitting, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. Een gerechtsdeskundige moest de blijvende lichamelijke schade van de politieman onderzoeken zodat er een definitieve schadevergoeding kon worden toegekend. Woensdagochtend deed de Tongerse rechter bijna drie jaar na de feiten uitspraak over het bedrag dat bepaald werd op 10.379 euro.