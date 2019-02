Deens minister ‘vertweet’ zich: Kopenhagen krijgt Tourstart 2021 toegewezen

Volgens Deense bronnen start de Tour de France in 2021 in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het nieuws deed al enige tijd de ronde en werd door de Deense minister van Financiën, al dan niet bewust, vandaag bevestigd. Normaal zou het nieuws pas morgen bekend worden gemaakt.

Denemarken circuleerde al langer als eventuele startplaats voor de Ronde van Frankrijk. En nu is het dus zo ver. Na Brussel (2019) en Nice (2020) verhuist de start van ’s werelds grootste wielerwedstrijd nu dus naar Denemarken. Het wordt de meest noordelijke start ooit van de Franse rittenwedstrijd.

Het nieuws werd de wereld ingestuurd via een tweet van de Deense minister van Financiën, Kristian Jensen. Die haalde zijn tweet meteen weer weg maar het nieuws had zich dan al verspreid via de sociale media.