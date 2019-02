Pukkelpop danst met Amelie Lens, Sigma en Tony Allen

Geen Pukkelpop zonder dance. Droppen beats dit jaar: Sigma, Jon Hopkins, Avalon Emerson, Alison Wonderland, Volvox, Jauz, Job Jobse, Ekali, Modestep, Modeselektor en Agoria op vrijdag.

Stephan Bodzin, Ross from Friends, Palms Trax, Jeremy Underground, Honey Dijon, The Black Madonna, Sam Paganini, Camo & Krooked, SOHN, Hunee, Meute en Chase & status op zaterdag.

En Amelie Lens, Pan-Pot, CamelPhat, Jayda G, Sango en de samenwerking tussen technopionier Jeff Mills en Afrobeatdrummer Tony Allen. Opmerkelijk: Allen roffelt ook bij The Good, The Bad & The Queen, een van de nevenprojecten van Blur-frontman Damon Albarn. Dit jaar te zien op Rock Werchter, maar ook al aangekondigd op Lowlands, het zusterfestival van Pukkelpop dat in hetzelfde weekend plaatsvindt…