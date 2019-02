Biggen van everzwijnen komen op wandelaars af: “Oppassen is de boodschap”

Maaseik / Dilsen-Stokkem -

Jonge everzwijnen die naar wandelaars toekomen? Het overkwam Christel Keijser uit Stokkem tijdens een wandeling afgelopen dinsdag in natuurgebied Bergerven op de grens van Maaseik en Dilsen-Stokkem. “Een aantal jonge everzwijntjes kwam op ons af. We waren erg verrast.” “Abnormaal gedrag voor jonge evers. Dan moet er iets aan de hand zijn. Moeder even weg of dood. Boodschap is: blijf bij de biggen weg. Want als de moeder in de buurt is, kan ze aanvallen.”