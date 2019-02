Patrick Lismont, burgemeester van Gingelom, interviewt dorpsgenoot Kris Princen: “Eén doel: mijn titel verlengen”

Met de Rally van Haspengouw schiet zaterdag het Belgische rallyseizoen op gang. Titelverdediger Kris Princen is geboren en getogen in Gingelom, en de wedstrijd komt ook doorheen die Haspengouwse gemeente. Daarom stuurden we Patrick Lismont, de burgemeester van Gingelom, bij Princen langs voor een interview. Hij mocht prompt zelf eens meerijden.