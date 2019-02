Landelijke Gilde Vechmaal prepareert valentijnsdiner

Vechmaal

Heers - Valentijn ging dit jaar in Vechmaal niet zonder slag of stoot voorbij. De hobbykoks van de Landelijke Gilde Vechmaal gingen een relatie aan met het bestuur van de Gezinsbond. Deze tortelduifjes staken de koppen bijeen.

Het bestuur van de Gezinsbond zorgde niet alleen voor een sfeervolle inkleding van het parochiecentrum, maar ook voor een romantische bediening.

Het mannenkookclubje van de Landelijke Gilde slaagde er, onder leiding van kookjuf Nadine, in om hun tachtig genodigden te verwennen met een overheerlijk culinair viergangenmenu. Dit aan een zacht prijsje!

Dresscode was natuurlijk een vleugje rood: de kleur van de liefde. De hobbykoks waren enorm enthousiast om hun kunnen te tonen aan partners en vrienden. Drie generaties kwamen zo samen op deze gezellige avond.

Hoopvol kijken we uit naar de nieuwe keuken die eerstdaags geïnstalleerd wordt in het Ontmoetingscentrum. Missie meer dan geslaagd!