Belgische cosmeticaproducent Mylène opent webshop

De producten van de Belgische cosmeticaproducent Mylène, voornamelijk bekend van zijn homeparty’s, kan je voortaan ook in de webshop vinden. Dat schrijft consumentenwebsite Retail Detail.

Mylène, dat tot nu toe enkel te verkrijgen was op homeparty’s, zet met de webshop zijn eerste stappen richting het internet. Daarnaast wordt, onder impuls van de nieuwe eigenaar, het gamma gevoelig uitgebreid met onder meer voedingssupplementen. “Het is de bedoeling om voor een kruisbestuiving te zorgen”, zegt Yvan Vindevogel, eigenaar van Vision Healthcare, dat gespecialiseerd is in de onlineverkoop van gezondheidsproducten. “We willen dat de gezondheidsproducten voortaan ook te vinden zijn op de homeparty’s én dat de producten van Mylène in de webshop te verkrijgen zijn: het is dus zeker niet de bedoeling om de thuisverkoop af te schaffen, integendeel.”

De webshop van Mylène kan je hier vinden.