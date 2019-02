Slachtoffer eist 65.000 euro schadevergoeding na slagen op hoofd in Genks café, waarbij hij hersenschudding en neusfractuur oploopt

Genk -

De procureur eist een werkstraf van honderd uren voor een man die in het Genkse café Moustache op de vuist ging met een andere caféganger. Hij zou het slachtoffer tegen de grond hebben gewerkt en op het hoofd hebben gestampt met een hersenschudding tot gevolg. Het slachtoffer zegt zware psychische gevolgen te hebben naar aanleiding van de aanval en vraagt een schadevergoeding van 65.000 euro. De twintiger ontkent de feiten: “Ik was helemaal niet aanwezig in dat café.”