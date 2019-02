Driedaagse Brugge-De Panne pakt uit met liefst vijftien WorldTour-ploegen (en het wordt mogelijk vechten tegen de wind)

De 43ste editie van de Driedaagse Brugge-De Panne wordt er ongetwijfeld eentje om van te smullen. Liefst vijftien WorldTour-ploegen komen aan de start op woensdag 27 maart.

De organisatie van de Vlaamse wielerwedstrijd kon vorig jaar amper vijf topteams voorstellen, mede door een gedwongen kalenderwijziging. Dit jaar zijn er dat dus liefst tien meer aangezien vijftien van de achttien WorldTour-ploegen aan de start staan.

“Lotto-Soudal rekent op de snelle benen van Caleb Ewan, Deceuninck-Quick-Step brengt het duo Elia Viviani (winnaar in 2018) en Fabio Jakobsen in stelling”, klink het in een persbericht. “Verder staan onder meer topteams als Team Katusha Alpecin (Marcel Kittel en Jens Debusschere), Astana (Magnus Cort Nielsen), UAE Team Emirates (Jasper Philipsen), Trek-Segafredo (Edward Theuns en Jasper Stuyven) , Team Sky, Movistar (Jurgen Roelandts), Bora-hansgrohe (Daniel Oss) en Jumbo-Visma aan de start in Brugge.”

Het deelnemersveld wordt verder aangevuld door 8 Pro-Continentale ploegen: Sport-Vlaanderen- Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Cofidis, Corendon, Direct Energy, WB Veranclassic, Israël Cycling en Roompot Charles.

Vechten tegen de wind

De mannenwedstrijd gaat op woensdag 27 maart van start in Brugge en kent na 205 West-Vlaamse kilometers, 5 hellingen en 7100 m kasseien zijn ontknoping in De Panne. De tocht door De Moeren staat bij de deelnemers nu al met rood aangeduid omwille van de stevige wind die er altijd heerst. Ook de passage over de Kemmelberg is een belangrijke scherprechter. Een wedstrijd voor echte flandriens of naargelang de wedstrijdomstandigheden een kans voor de topspurters.

Het vrouwenpeloton legt een dag later 137 km af tussen Brugge en De Panne. De Kemmelzone wordt niet aangedaan, wel liggen er onderweg twee rushes om de snelle benen al eens te testen. De dames verlaten de kustzone niet en dus wordt het knokken geblazen tegen de wind. Jolien D’Hoore (winnares in 2018), Chantal Blaak, Anna Van Der Breggen, Marianne Vos, Lotte Kopecky en Chloe Hosking bevestigden hun deelname al.

Op zondag 24 maart trapt de Plopsa Driedaagse Classic het West-Vlaamse wielerfeest af. Deze cyclotocht is op maat gemaakt voor families en staat garant voor sportief wielerplezier voor jong en oud. Start en aankomst is in Plopsaland De Panne en het parcours volgt de finale van de profs drie dagen later.

Nieuwe naamsponsor

AG Insurance is trots om zijn naam te mogen koppelen aan de befaamde Driedaagse, een begrip in de wielerwereld. “In die wereld is AG al geruime tijd geen onbekende meer, onder meer als principal partner van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Velen onder u zullen onze aanwezigheid al hebben opgemerkt, bijvoorbeeld langs het parcours van het BK veldrijden en het BK op de weg, op de piste of op de uitrusting van onze nationale mannen- en vrouwenteams.”

“Zichtbaarheid is één ding, maar voor AG Insurance gaat een sponsor- of partnership veel verder. Wij zijn als verzekeraar namelijk heel erg begaan met gezondheid en gezond leven. En één van de sleutels tot een gezond leven, da’s meer bewegen. Daarom hebben wij eind vorig jaar ‘Move by AG’ gelanceerd: een omvattend activatieprogramma met een duidelijke focus op gezondheidspreventie door regelmatig en actief te bewegen in al zijn vormen. Wij willen met andere woorden zoveel mogelijk Belgen aan het bewegen krijgen. Sporten is en blijft daarbij natuurlijk een belangrijk element, maar het hoeft niet altijd intensief, prestatiegericht of competitief te zijn.”

“In dat kader is ons kersvers partnership met de Driedaagse Brugge-De Panne een perfecte invulling van dat programma. Het gaat hier immers niet alleen om twee wielerwedstrijden op het allerhoogste niveau, maar met het cyclo event dat op zondag 24 maart plaatsvindt, zetten we ook de breedtesport in de spotlight. En tegelijk maken we er een familiaal en sociaal evenement van, waar iedereen met het gezin of met vrienden kan genieten van een fietsrit op een parcours in een prachtig decor.”