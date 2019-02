Een 56-jarige Hasselaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel en 900 euro effectieve boete voor het bezit van kinderporno. Tussen 2006 en 2016 legde hij een verzameling meer dan 17.000 foto’s en 200 video’s aan: van nudisme tot zelfs hardcore kinderporno.

“Het wond me niet op. Ik had een onverklaarbare drang om het te verzamelen”, klonk de man zijn uitleg in de rechtbank.” “Kinderen moeten creperen om u in uw genot te voorzien”, walgde de rechter. Uit ...