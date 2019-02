Tweede Shoto United Cup opnieuw een succes

Gelderhorsten

Lommel - Op zondag 10 februari organiseerden Karate Club United Friends Lommel en Shoto Karate Ham gezamenlijk een tweede instapwedstrijd voor karateka's vanaf 6 jaar (kata) of 8 jaar (kata en kumite) tot en met het niveau 1e kyu in de sporthal 't Vlietje in Ham.

Met deze instapwedstrijd hoopten de clubs het wedstrijdkarate te promoten en alle karateka's de kans te geven wedstrijdervaring op te doen. De voorwaarden voor deelname aan zowel kata als kumite waren zeer beperkt om iedereen de kans te geven deel te kunnen nemen. Zo werd er voor de allerjongsten (6 – 7 jaar) een aparte poule kata pre-pupillen voorzien.

Maar liefst 27 Vlaamse karateclubs schreven zich in en zo werd deze tweede editie alweer een succes.

Voor Karate Club United Friends (KCUF) deden 9 deelnemers mee aan deze wedstrijd. Britt Wendker en Auke Te Baerts maakten hun wedstrijddebuut. Britt haalde meteen haar eerste medaille binnen, zij werd 3de in de discipline kumite bij de U10. Ook Vic Webers deed het super en viel in dezelfde discipline U10 in de prijzen, eveneens een bronzen medaille. Anthony Castillo stond nog net iets hoger op het schavotje, hij werd, ook in de discipline kumite, knap 2de en wist een zilveren medaille te bemachtigen bij de U14.

De rest van de Lommelse kampers deden ook hun opperste best, maar vielen deze keer jammer genoeg niet in de prijzen.