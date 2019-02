Koninginnenrit in Ronde van Oman is kolfje naar de hand van Kazakse veelvraat Lutsenko

In de Ronde van Oman stond met de vierde etappe meteen ook de koninginnenrit op het programma. De finish lag immers op de top van de Green Mountain, een beklimming van dikke zes kilometer aan tien procent en meer gemiddeld, met de top op 1212 meter boven de zeespiegel. De ritwinst ging opnieuw naar de Kazak Alexey Lutsenko. Het is al zijn derde ritzege in Oman, hij blijft uiteraard leider.