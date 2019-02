Belgische rensters gaan op zoek naar UCI-punten in de Lotto Cycling Cup: “Belang van wedstrijd is gestegen”

“Een manier om UCI-punten te halen en om het niveau van de Belgische wielrensters te verhogen”, dat is waar het in de Lotto Cycling Cup om draait. Belgische en buitenlandse coureurs rijden op 3 maart de eerste manche in het regelmatigheidscriterium dat al aan de achtste editie toe is.

Op 3 maart gaat de ‘Lotto Cycling Cup’ voor de achtste keer van start. Het regelmatigheidscriterium voor dames gaat in negen wedstrijden op zoek naar de meest regelmatige renster van het peloton. Daarvoor moeten de rensters het hele land doorkruisen. De eerste wedstrijd is de Omloop van het Hageland op 3 maart. Op 17 augustus rijden de dames voor de laatste manche de Flanders Ladies Classic Sofie De Vuyst in Steenhuize.

Hopen dat jonge rensters zich kunnen tonen

De Lotto Cycling Cup bestaat uit 4 UCI 1.1 koersen en 5 UCI 1.2 koersen. De wedstrijd werd bijna 10 jaar geleden opgericht met een dubbele reden. Allereerst om de Belgische rensters extra kansen te bieden o meer UCI-punten te verzamelen en zo te stijgen op de ranglijst, waardoor België met meer rensters naar de Olympische Spelen mocht. Ten tweede ook om de Belgische rensters de kans te geven om te strijden tegen internationale toppers en zo hun niveau op te krikken. “Het belang van het regelmatigheidscriterium is dan ook gestegen de afgelopen jaren”, weet organisator Frank Arys. “Het gaat om UCI-punten, dus buitenlandse rensters willen ook deelnemen om die punten te halen. Dat zie je ook aan de media-aandacht. Die is serieus vergroot”. De Belgische rensters en clubs krijgen voorrang, de overige plaatsen worden verdeeld over buitenlandse ploegen.

Vorig jaar was de Nederlandse Lorena Wiebes de eindwinnares. De Belgische Janine Van Der Meer en Evy Kuijpers vervolledigden het podium. De ondertussen gestopte Sofie De Vuyst is recordhoudster met drie eindoverwinningen.

“Ik hoop dat we dit jaar enkele toppers zoals Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky mogen bewonderen, maar ook dat er jonge rensters zich tonen tijdens de verschillende wedstrijden”, besluit Arys.

Het volledige programma

3 maart: Spar Omloop van het Hageland (136,6 km)

5 maart: Le Samyn des dames (102,1 km)

8 april: Grand Prix de Dottignies (115,2 km)

12 mei : Trofee Maarten Wynants (120 km)

9 juni : Dwars door de Westhoek (124,7 km)

16 juni: Spar Flanders Diamond Tour (116,6 km)

3 augustus: Erondegemse pijl (116,4 km)

11 augustus: MerXem Classic (126 km)

17 augustus: Flanders Ladies Classic Sofie De Vuyst ( 127,3 km)