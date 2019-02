Lady Gaga verbreekt verloving

Slecht nieuws voor Lady Gaga. De Amerikaanse zangeres, die sinds 2017 verloofd was met Christian Carino, heeft een punt gezet achter haar relatie. Dat schrijft het Amerikaanse People Magazine en wordt bevestigd door haar management.

Het gerucht deed al langer de ronde dat de Amerikaanse ster en haar vriend en manager Christian Carino niet langer een koppel zouden vormen. De geruchten werden onlangs nog aangewakkerd toen Gaga op de rode loper van de Grammy Awards verscheen zonder vriend én zonder haar enorme verlovingsring. Maar ook toen hield Gaga de schijn op. Tot nu.

Volgens het Amerikaanse People Magazine was een breuk niet meer te vermijden, wat ook bevestigd wordt door het management van Gaga, niet toevallig het agentschap waar ook Carino werkte. “Het koppel is zonder veel drama uit elkaar gegaan. Hun relatie is niet gelukt maar dat gebeurt nu eenmaal.”

Het koppel was sinds de zomer van 2017 verloofd maar Gaga bracht het nieuws pas naar buiten in het najaar. Eerder was de zangeres ook al verloofd met acteur Taylor Kinney maar ook daar haalde ze het altaar niet.