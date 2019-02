Elise Mertens danst onverwachte nederlaag op toernooi van Dubai van zich af

De Hamontse Elise Mertens (WTA-16) laat haar vroege exit begin deze week op het toernooi in Dubai niet aan haar hart komen. De 23-jarige Limburgse moest al in de eerste ronde haar koffers pakken, maar sluit het toernooi toch af met een feestje. Samen met haar voormalige dubbelpartner Demi Schuurs, uit Nederlands-Limburg, en enkele vrienden stond ze op de dansvloer in Dubai.