Jonge creatievelingen werken samen aan droommachines op Hogeschool PXL

Hasselt - Een verpleegstermachine die je te hulp schiet op de speelplaats? Of een muzikale boom met lichtjes waar je echt fruit uit kan halen? Op de verbeeldingskracht van kinderen staat geen rem, zo veel was duidelijk gisteren op PXL-Education. Daar werkten een 200-tal jongeren uit het lager, middelbaar en hoger onderwijs een dag lang intensief samen aan verschillende ‘droommachines’.

MyMachine, zo heet het creatieve project waaraan de West-Vlaamse hogeschool Howest en Hogeschool PXL sinds 2017 samenwerken. Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Tech: "MyMachine is een uniek, creatief samenwerkingsproject waarin alle onderwijsniveaus de krachten bundelen: kinderen uit het lager onderwijs bedenken met al hun creativiteit een droommachine, studenten hoger onderwijs vertalen dat idee naar een technisch concept en leerlingen uit het middelbaar maken tegen het eind van het schooljaar de échte machine, speciaal voor de kinderen."

Vandaag verwelkomde Hogeschool PXL een 200-tal jongeren uit Dilsen-Stokkem, Maaseik, Hasselt, Bornem, Brussel en Laken, zowel de ‘bedenkers’ uit het lager onderwijs als de ‘makers’ uit het middelbaar onderwijs. Het doel: samen creatief brainstormen over de uitwerking van de droommachines en nagaan of de proefversies overeenstemmen met de eerste schetsen die in oktober nog op een A4-kladbladje terug te vinden waren.

De reacties van de jongsten – de uitvinders – waren alvast heel positief. Zo onder meer bij de kinderen van het eerste leerjaar uit Het Kleine Atheneum (Hasselt), die graag een verpleegstermachine wilden op hun speelplaats en nu al een prototype konden testen. Of bij Basisschool De Droomboom (Laken), waar de kinderen – de naam van hun school indachtig – graag een echte ‘droomboom’ wilden, met toverachtige lichtjes en echt fruit.

Ook de leerlingen van SBS De Horizon (Dilsen-Stokkem) waren in hun nopjes met de eerste versie van hun partyrobot, hun robot die binnenkort garant staat voor een knalfeestje in hun klas. En ook de leerlingen van Basisschool De Linde (Bornem) zagen dat het goed was: hun helpmachine die hen helpt dingen te onthouden, vordert naar wens.

In totaal worden er dit jaar 9 droommachines gemaakt, 5 onder begeleiding van Howest, 4 onder begeleiding van PXL, waar studenten technologie, lerarenopleiding en kunsten intensief samenwerken. De definitieve droommachines worden verwacht tegen het einde van het schooljaar, nadat de betrokken middelbare scholen – Go! Technisch Atheneum Hasselt, Mosa-RT Maaseik, Go! Atheneum Klein-Brabant (Bornem) en Instituut Anneessens Funck (Brussel) - hun technische leerlingen aan het werk hebben gezet. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...