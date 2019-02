Cursisten schilderen stellen werken tentoon in OCMW-Dienstencentrum

Hoeselt - Dinsdag 19 februari was de feestelijke opening van de Kunstexpositie in het OCMW-Dienstencentrum. Negen cursisten schilderen stelden met trots hun werken voor aan het publiek en dit in aanwezigheid van hun juf, Marij Vuerstaek. Een geslaagde start van de expositie, want er was zeer veel belangstelling.

De cursusgroep schilderen wordt sinds september 2008 begeleid door vrijwillige lesgeefster, Marij Vuerstaek. Twee dinsdagen per maand komen onze kunstzinnige senioren samen in het Dienstencentrum om bezig te zijn met hun talent en hun passie 'schilderen'.

Met deze kunstexpositie kunnen de senioren hun talent eens tonen aan het publiek. Wie graag eens een kijkje komt nemen, kan de expositie bezichtigen tot en met dinsdag 18 juni en dit tijdens de openingsuren van het OCMW-Dienstencentrum.

De reacties na de feestelijke opening van 19 februari waren alvast zeer lovend. Proficiat dus aan alle cursisten voor hun deelname!