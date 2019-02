e5 mode heropent vernieuwde winkels in Houthalen en Beringen: meer paskamers en kassa centraal in de winkels

Houthalen-Helchteren / Beringen - e5 mode heropent in februari twee vernieuwde winkels in Houthalen en Beringen. e5 verving de volledige infrastructuur van de Limburgse winkels en moderniseerde ook hun look en feel.

Met de vernieuwde winkels wil e5 de klant een betere service bieden en zijn winkelervaring nog aangenamer maken. De winkels kregen naast een volledig nieuwe infrastructuur, ook een andere look dankzij nieuwe interieurelementen en een meer praktische indeling. Zo zijn er meer paskamers voorzien en bevindt de kassa zich nu in het midden van de winkel, als centraal aanspreekpunt.

De winkels in Houthalen en Beringen zijn niet de enige winkels in Limburg die in een nieuw jasje steken. In 2018 nam e5 mode ook de winkels in Tongeren en Sint-Truiden onder handen. In Hasselt bevindt zich sinds 2017 bovendien een van de twee ‘Experience Stores’ van e5. Deze winkel lag mee aan de wieg van de personal shopper-dienst die e5 mode in al zijn winkels aanbiedt.

De heropeningen maken deel uit van het eerste investeringsproject van de nieuwe CEO van e5 mode, Alexander Talpe. “In 2018 vernieuwden we al 10 winkels en in 2019 zetten we dat vernieuwingstraject verder”, zegt Talpe. “Naast de aandacht voor duurzaam en verantwoord ondernemen, trekt e5 ook de kaart van vernieuwing. We zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in België doordat we mee evolueren met de behoeften van onze klanten.” e5 voorziet voor het lopende boekjaar een investeringsbudget van 5 miljoen euro voor de vernieuwingen.