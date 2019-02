Sandra Duque maakt kanker bespreekbaar in de bib

Maasmechelen - De bibliotheek was op maandag 18 februari gastheer voor een lezing met als onderwerp 'Met kinderen praten over kanker'.

Als ouder of grootouder de diagnose van kanker krijgen, is vaak een donderslag bij heldere hemel. Een rollercoaster die je leven compleet overhoop gooit. Het is al niet evident om dit nieuws zelf te verwerken en een plaats te geven, komt daarnaast ook nog eens het minder goed nieuws aan je kinderen of kleinkinderen vertellen.

Zoals Sandra Duque stelde, zijn hiervoor helaas geen pasklare antwoorden, daar ieder gezin andere levensopvattingen en gewoontes heeft. Zij beklemtoonde dat het toch van algemeen belang is dat er hier een open communicatie is met de kinderen om hen mee op weg te nemen in het hele proces. Een proces dat je uiteindelijk als gezin ondergaat.

Dit, voor velen gevoelige thema, werd door Sandra Duque op een onnavolgbare wijze gebracht voor een 30-tal aanwezigen.

Op donderdag 18 april is niemand minder dan Sabine De Vos te gast in de bib met haar boek 'Het K-boek: krachtiger voor, tijdens en na kanker'. Een positief boek dat je alles vertelt over kanker.