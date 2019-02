KRC Genk licht optie op Vukovic: Australiër nog tot 2021 onder de Genkse lat

KRC Genk licht de optie op Danny Vukovic. De Australische doelman had een contract tot het einde van het seizoen met 2 optiejaren. Die optie wordt nu gelicht waarmee Danny nog tot 2021 in Genk blijft.

LEES OOK. De 10 gedaanten van Genk-doelman Danny Vukovic

Vukovic staat onder de lat vanaf de start van seizoen 17-18. Sindsdien was hij goed voor 82 wedstrijden met maar liefst 26 clean sheets. Ook dit seizoen staat Vukovic sterk te keepen. Met 9 clean sheets staat hij tweede in het JPL clean sheet klassement.

Vukovic heeft het naar zijn zin in Genk en ook KRC Genk is tevreden over de prestaties van haar ervaren doelman. Met die ervaring is hij ook de ideale mentor voor het eigen jonge keeperstalent dat zijn opwachting maakt.