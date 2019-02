Niet alleen ‘It’, ook het horrorverhaal dat Stephen King niet durfde publiceren, komt naar het grote scherm

Het verhaal was zodanig eng dat Stephen King het na het schrijven verstopte in een lade van zijn bureau. Hij dacht er echt een grens mee overschreden te hebben, zo schrijft hij zelf in het voorwoord. Uiteindelijk publiceerde hij het - door wrevel met zijn voormalige uitgever - toch, en dit jaar nog verschijnt de film van het volgens Stephen King engste horrorverhaal ooit: ‘Pet Sematary’.

Een door en door donker boek dat “alleen maar verder lijkt af te dalen in de duisternis”, zo beschrijft King zijn ‘Pet Sematary’ zelf. “Het is een vreselijk boek, niet omwille van hoe het geschreven is, wel omdat het lijkt te zeggen dat niets werkt en niets waardevol is. En dat geloof ik niet echt.” Had het aan King gelegen, dan lag het boek nog steeds in een lade.

King zou het boek enkel gepubliceerd hebben omdat hij overhoop lag met zijn toen al voormalige uitgever Doubleday. Die moest hem nog veel geld uit een investeringsfonds voor auteurs, maar wilde dat niet ophoesten zonder nog twee manuscripten te krijgen van King. Als zoenoffer haalde de horrorauteur zijn ‘Pet Sematary’ boven. Een boek dat hij nooit zou promoten.

Nochtans heeft hij geen enkel boek geschreven dat zo dicht aanleunt bij zijn eigen leven. In het boek verhuist Louis Creed naar een huisje in Maine, vlakbij een drukke weg. Vlak daarvoor was ook King verhuisd naar Maine, vlakbij een drukke weg. Hij maakte zich voortdurend zorgen dat zijn dochtertje er onder een auto zou lopen, maar het werd de kat van de familie die op de drukke weg overleed. Die werd begraven in het nabijgelegen ‘huisdierenkerkhof’ dat kinderen uit de buurt hadden gemaakt. Enkel de enge twist van huisdieren en daarna mensen die er weer tot leven komen om de anderen de dood in te jagen, moest King er eigenlijk bij verzinnen.

Pet Sematary wordt vanaf april in de bioscoop verwacht. Ook dit keer gaat het eigenlijk om een remake, want het boek werd in 1989 al eens verfilmd.