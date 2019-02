Europarlementariërs bezetten landingsbaan Kleine Brogel

Peer - Drie Europarlementsleden zijn vanochtend vroeg de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (Peer) binnengedrongen en hebben vervolgens een tijdlang de landingsbaan bezet. Ze protesteerden daarmee tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens.

Parlementsleden Molly Scott (Groot-Brittannië), Tilly Metz (Luxemburg) en Michèle Rivasi (Frankrijk) klommen rond iets voor acht uur over de hekken van het militaire domein en vatten vervolgens post op de landingsbaan. Met hun spandoek ‘Europe free of nuclear weapons’ eisten ze de verwijdering van de kernbommen die er al sinds de jaren zestig “illegaal liggen opgeslagen.” De parlementsleden – die alle drie zetelen in de fractie Groenen/Vrije Europese Alliantie – werden na een halfuurtje opgepakt door de militaire politie. “Het is nu afwachten of ze verder worden aangehouden”, zegt woordvoerster Sarah Reader van de vredesorganisatie ‘Agir Pour Paix. De organisatie is met de actie niet aan haar proefstuk toe. Vorige zomer drongen militanten de Limburgse militaire basis binnen om de kernwapens die er lagen symbolisch weg te halen. Toen werden acht mensen opgepakt, onder wie de Brusselse Ecolo-politica Zoé Genot.