“Jij weet niets. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is.” In een nieuwe teaservideo voor ‘De Mol’ bundelt Vier alle mogelijke manieren waarop de slogan van dit seizoen - “Jij weet niets” - verspreid werd. Van flyers over een mollenplaag in Sint-Gillis-Waas tot een boodschap in de lucht…